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- Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım
Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 16:38
- Güncelleme : 23.06.2021 - 16:51
26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Transfer listesinde yıldız isimler bulunan Adana ekibi, yıldız oyuncu Balotelli'yi de kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı.
Transfer görüşmeleri devam ederken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Gervinho, Trabzonspor'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin." ifadelerini kullanmıştı.
"MENAJERİNİN TALEPLERİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ"
Bugün Sancak'tan, Adana Demirspor taraftarını üzecek bir açıklama geldi.
Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balotelli transferinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.
Sancak paylaşımında, "Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu konuyu kapatalım." ifadelerini kullandı.