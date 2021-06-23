Euro
10.3079
-0.25%
Dolar
8.6119
-0.44%
Altın
497.1
0.47%
Borsa
1.408
-0.15%
Bitcoin
293.998
13.52%
EXEN Coin
30.24
19.52%
27ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 27 C
    Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım

    Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Bu konuyu kapatalım" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Transfer listesinde yıldız isimler bulunan Adana ekibi, yıldız oyuncu Balotelli'yi de kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı.

    Transfer görüşmeleri devam ederken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Gervinho, Trabzonspor'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin." ifadelerini kullanmıştı.

    Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım #1

    "MENAJERİNİN TALEPLERİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ"

    Bugün Sancak'tan, Adana Demirspor taraftarını üzecek bir açıklama geldi.

    Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balotelli transferinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

    Sancak paylaşımında, "Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu konuyu kapatalım." ifadelerini kullandı.

    Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım #2

    Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir