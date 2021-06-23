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Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım

Murat Sancak: Balotelli konusunu kapatalım

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Bu konuyu kapatalım" ifadelerini kullandı.