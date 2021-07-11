Murat Sancak, David Luiz'le görüştü

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz’le de bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Seni de görmek istiyorum” çağrısında bulundu.

26 yıllık Süper Lig özlemine son verip hasreti sona erdiren Adana Demirspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Lacivert-mavililerde Belhanda ve Balotelli transferlerinden sonra bir diğer dünya yıldızı David Luiz’in gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın David Luiz’le yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

“TÜRKİYE’NİN REAL MADRID’İNİ KURUYORUM”

Başkan Sancak, yıldız stoperle bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Senin de bu takımda olmanı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fanatik’in haberine göre; bonservisi elinde olan Luiz’in yıllık 4 milyon Euro ücret talep ettiğini bildirdiği belirtildi. Adana Demir’in yıldız stoperin Türkiye haklarını elinde bulunduran Lucas Köse ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.