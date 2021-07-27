Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Emre Mor'un transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Emre Mor ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU ALACAĞIZ"

Sancak, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise "1 sağ açık, 1 yabancı kaleci (kaleci Muhammet Şengezer de gelirse onu da istiyoruz), 1 sol stoper alıp transferi bitireceğiz. Nokta" bilgisini verdi.