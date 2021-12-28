Murat Sancak: Galatasaray'dan 3 oyuncu istiyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sarı-kırmızılılardan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgilendiklerini açıkladı.

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle transfer hareketliliği başladı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Balotelli'nin Galatarasay'a transferi gündemdeydi.

Adana ekibinin, Balotelli transferinde Galatarasay'a takas teklifinde bulunduğu iddiaları vardı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada bu iddiaları güçlendirdi.

"3 OYUNCUYA TALİBİZ"

Sancak, Radyospor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'dan 3 futbolcuya talip olduklarını söyledi.

Murat Sancak açıklamasında, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı.

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