Murat Sancak: Montella ile anlaştık

Murat Sancak: Montella ile anlaştık

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

Yeni teknik adam arayışına giren Adana temsilcisi yeni hocasını buldu.

Süper Lig ekibi, İtalyan Vincenzo Montella anlaşma sağladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Haber Global’e yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Montella ile anlaştık." İfadelerini kullandı.

BU AKŞAM İSTANBUL’A GELMESİ BEKLENİYOR

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.