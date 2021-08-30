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- Murat Sancak: Montella ile anlaştık
Murat Sancak: Montella ile anlaştık
Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 20:15
- Güncelleme : 30.08.2021 - 20:25
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.
Yeni teknik adam arayışına giren Adana temsilcisi yeni hocasını buldu.
Süper Lig ekibi, İtalyan Vincenzo Montella anlaşma sağladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Haber Global’e yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Montella ile anlaştık." İfadelerini kullandı.
BU AKŞAM İSTANBUL’A GELMESİ BEKLENİYOR
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
Kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.