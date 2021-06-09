Euro
10.4907
0.1%
Dolar
8.6064
0.01%
Altın
523.81
0.01%
Borsa
1.448
0%
Bitcoin
289.769
1.55%
EXEN Coin
36.00
-4.22%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Murat Sancak’dan Gomis, Welbeck ve Balotelli açıklaması

    Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, transfer gündemlerinde olan isimleri açıkladı: Bafetimbi Gomis, Danny Welbeck ve Mario Balotelli.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Sancak’dan Gomis, Welbeck ve Balotelli açıklaması

    26 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

    HEDEFTE GOMİS, WELBECK, BALOTELLİ

    Başkan Sancak, bir sezon Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de transfer listelerinde olduğunu belirtti.

    Murat Sancak’dan Gomis, Welbeck ve Balotelli açıklaması #1

    Gomis'in Türkiye’ye gelişinin kendileriyle alakalı olmadığını ancak transfer görüşmesi yapacaklarını belirten Sancak, Lukas Podolski ile ilgilenmediklerini belirtti.

    Badou Ndiaye transferiyle ilgili Sancak, "Ndiaye ile anlaşmıştık fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik.” diye konuştu.

    Murat Sancak’dan Gomis, Welbeck ve Balotelli açıklaması #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir