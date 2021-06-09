Murat Sancak’dan Gomis, Welbeck ve Balotelli açıklaması

Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, transfer gündemlerinde olan isimleri açıkladı: Bafetimbi Gomis, Danny Welbeck ve Mario Balotelli.

26 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

HEDEFTE GOMİS, WELBECK, BALOTELLİ

Başkan Sancak, bir sezon Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini, Mario Balotelli ve Danny Welbeck'in de transfer listelerinde olduğunu belirtti.

Gomis'in Türkiye’ye gelişinin kendileriyle alakalı olmadığını ancak transfer görüşmesi yapacaklarını belirten Sancak, Lukas Podolski ile ilgilenmediklerini belirtti.

Badou Ndiaye transferiyle ilgili Sancak, "Ndiaye ile anlaşmıştık fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik.” diye konuştu.