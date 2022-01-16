Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması

Süper Lig'deki performansıyla dikkati çeken İtalyan forvetleri Mario Balotelli için transfer teklifleri aldıklarını belirten Murat Sancak, "10 milyon euro istiyoruz" dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 18 maçta 7 gol atan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mario Balotelli'ye transfer teklifleri olduğunu aktaran Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 MİLYON EUROYU CEPLERİNE KOYMALARI LAZIM"

"Balotelli gibi futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda vermeyi düşünmüyoruz. Balotelli'ye 6-6,5 milyon euro civarında bir teklif geldi ama vermeyi düşünmüyoruz çünkü onun ayarında bir futbolcu almaya kalktığın zaman bu fiyata alamazsın. Benim Balotelli'yi satabilmem için 10 milyon euroyu ceplerine koymaları lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha düşük ama ben 'git' demezsem gitmez. Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. İyi bir ilişkimiz var."

Başkan Sancak, "Adam, adam." ifadesini kullandığı teknik direktör Montella ile takımdan ayrılmak istemediği sürece birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Türk futbolunda herkesin iyi mücadele etmesi gerektiğini anlatan Sancak, "Hatta ben futbolculara 'Bundan sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın.' dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana Demirsporlu yoktu. Onun için buradan bütün kulüp futbolcularına da sözüm olsun, yapmayın, oyun oynayın." ifadelerini kullandı.





"3-5 YIL İÇERİSİNDE HERKESİN İKİNCİ TAKIMI OLURUZ"

Başkan Sancak, diğer takım taraftarlarının da ikinci takımı olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Herkesin gönlünde bir takım var. Biz gönlünde bir takım olanın ikinci takımı olmak istiyoruz. Hatta taraftarlara da yazdım. O noktada da taraftarlarımızdan beklentilerimiz var. Onlar da bu işin içerisinde olsun. İnanıyorum ki 3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı oluruz. Gönüllerde ikinci takım olduğunda, bazılarının da birinci takımı oluruz zaten. Önemli olan gönüllerde ikinci takım olmak."

Öte yandan Balotelli'nin adı ara ara Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.