Murat Sancak'tan Mario Balotelli sözleri

Bu sezon performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken 31 yaşındaki futbolcu için kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirtti.

Adana Demirspor formasıyla adeta küllerinden doğan ve geçen sezon çıktığı 33 resmi maçta 19 gol, 6 asistlik performansının ardından Mario Balotelli ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Adı Galatasaray’ın yanı sıra Valencia ile anılan İtalyan yıldız için son olarak Sion’un devreye girdiği öne sürüldü. Calciomercato, tecrübeli golcünün İsviçre ekibinde forma giymek için Türkiye’den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

Sion Başkanı Christian Constantin de İsviçre medyasından Blick’e “Haftalardır görüşüyoruz. ‘Süper Mario’nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya’da ortaya çıktı.” diyerek iddiaları doğruladı.

"4 milyon euroyu getiren alır"

Hürriyet’e konuşan Sancak, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklif gelmediğini belirtirken "4 milyon euroyu getiren Balotelli’yi alır" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

"Erden Bey’e attım güldü"

Mavi-lacivertlilerin başkanı dün sosyal medyada yer alan, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un Balotelli için kendisi ile görüşeceği iddialarına da Twitter hesabından, "Bu haberi nereden aldınız, Erden Bey’e attım bunu, gülüyor. Yani haberim yok diyor. Şimdi bu haberinize ne diyeyim?" mesajıyla yanıt verdi.