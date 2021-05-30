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    Muriç transferinde Fenerbahçe'ye iki rakip

    Eski oyunucusu Vedat Muriç'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin yanı sıra iki Alman kulübü de teklif yapmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 11:34
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    Muriç transferinde Fenerbahçe'ye iki rakip

    Fenerbahçe'de yeniden gündeme gelen Vedat Muriqi transferinde rakipleri olduğu iddia ediliyor.

    İtalyan basını Vedat Muriqi'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio'ya teklif yapması beklenen iki kulübün daha olduğu belirtildi.

    Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un da Lazio'ya Muriqi ile ilgili teklif vereceği bilgisi paylaşıldı.

    KİRALAMAK İSTİYORLAR

    Öte yandan bir diğer iddiaya göre ise Lazio'nun Vedat Muriqi'i bonservisi ile yollamak istediği ancak özellikle Alman kulüplerinin kiralama formülünü düşündüğü ifade ediliyor.

    Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.

    Muriç transferinde Fenerbahçe ye iki rakip #1

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