Muriç’in eşinden transfer mesajı

Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, Fenerbahçeli taraftarlara, “Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur” mesajını attı.

Pek çok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, Vedat konusunda da nabız yokluyor.

Taraftarların geri dönmesini çok istediği Muriç konusunda eşi Edibe Muriç’ten heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi.

“İNŞALLAH BİR GÜN DİLEĞİMİZ GERÇEK OLUR”

Edibe Muriç, Instagram hesabından, “Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur” mesajını attı.

Bu sözler, Vedat Muriç’in de Fenerbahçe formasını tekrar giymeyi çok istediğinin sinyalini verirken, önümüzdeki günlerde kiralama formülü üzerinden sıcak gelişmeler yaşanabilir.