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    Muslera: İlerleyen yıllarda Uruguay'a dönmek istiyorum

    Muslera: İlerleyen yıllarda Uruguay'a dönmek istiyorum

    Fernando Muslera, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ancak kariyerini futbola başladığı Wanderers Kulübü'nde sonlandırmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 11:34
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    Muslera: İlerleyen yıllarda Uruguay'a dönmek istiyorum

    Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Radio Uruguay'da yayınlanan Derechos Exclusivos isimli programa açıklamalarda bulundu.

    "REFLEKSLERİMİ GELİŞTİRİYORUM"

    Reflexlerini geliştirecek farklı çalışmalar yaptığını belirten Muslera, “Bunlar en son kullanılan metotlar. Kaleci antrenörüm bu konuda iyi eğitimli. Hareketlenmeyi, vücut koordinasyonunu, beynin reaksiyonlarını çalıştırmayı hedefliyor. Mümkün olduğunca çabuk reaksiyon vermeniz konusunda eğitiyor. Karar verme ve reaksiyon hızı, beyni çalıştırarak geliştiriliyor çünkü.” dedi.

    Muslera: İlerleyen yıllarda Uruguay a dönmek istiyorum #1

    "WANDERERS'TA BIRAKMAK İSTİYORUM"

    Galatasaray sonrasındaki olası kariyerinden de bahseden Muslera, Türkiye’de mutlu olduğunu ancak profesyonel kariyerini Wanderers’ta tamamlamak üzere Uruguay’a dönmeyi umduğunu belirtti.

    Başarılı file bekçisi, “Zaman gösterecek. Futbolu her şeyin başladığı yerde, Wanderers’ta bırakmayı istiyorum. 12 yaşında orada başladım, uzun yıllarımı o ailenin içinde geçirdim. Kendimi özdeşleştirdiğim bu kulüpte bırakmayı isterim.” dedi.

    Muslera: İlerleyen yıllarda Uruguay a dönmek istiyorum #2

    Muslera: İlerleyen yıllarda Uruguay a dönmek istiyorum #3

     

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