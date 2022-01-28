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    Muslera'dan Gomis'e ikna telefonu

    Muslera'dan Gomis'e ikna telefonu

    Galatasaray'ın Gomis ile ilgilenmesi üzerine pazarlıklar devam ediyor. Tecrübeli golcünün istediği paranın yüksek olması üzerine eski takım arkadaşı Muslera ikna etmek için devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 10:03
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    Galatasaray’ın ocak ayı transferinde öncelik verdiği iki mevkiden biri olan santrfor pozisyonuna en olası aday Bafetimbi Gomis…

    Cimbom, eski gol kralına, menajeri aracılığıyla teklif yaptı. Ancak taraflar arasında ekonomik farklar var.

    Muslera dan Gomis e ikna telefonu #1

    MUSLERA DEVREDE

    Pazarlıklar sürerken sürpriz hamle, sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera'dan geldi.

    Uruguaylı eldiven, yakın arkadaşı Gomis'e telefon açtı, Galatasaray'a çağırdı.

    Muslera, Gomis'e, takımın içinden geçtiği durumu anlattı. Takımdaki tecrübe eksikliğinin sıkıntılar yarattığını, üst üste yenilgilerin moralleri altüst ettiğini, kulübü zor duruma soktuğunu vurguladı.

    Muslera dan Gomis e ikna telefonu #2

    "SANA İHTİYACIMIZ VAR"

    Sözcü'de yer alan habere göre; tecrübeli eldiven, Fransız golcüye, “Sana ihtiyacımız var dostum.” dedi. Bu konuşmanın Gomis'i etkilediği öğrenildi.

    Taraftarların sosyal medyadan attığı mesajların da 36 yaşındaki oyuncuyu duygulandırdığı ifade edildi.

    Muslera dan Gomis e ikna telefonu #3


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