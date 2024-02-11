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Muslera'nın eşinden geleceğiyle ilgili açıklama: Galatasaray'ı çok seviyoruz

Muslera'nın eşinden geleceğiyle ilgili açıklama: Galatasaray'ı çok seviyoruz Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, Muslera'nın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.