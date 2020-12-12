Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
144.409
1.02%
EXEN Coin
10.70
-0.92%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor

    Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor

    3 milyon 575 bin euroluk maaşını koronavirüs nedeniyle 3 milyon euroya indiren Muslera, bir fedakarlık daha yaptı. Uruguaylı kaleci, 2.2 milyon euro euro karşılığında 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 11:13
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 11:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve oynadığı futbolla adını efsaneler arasına yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya devam edecek.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kalecinin, yeni kontrat konusunda yönetimle anlaştığı öğrenildi.

    3 milyon 575 bin euroluk maaşını pandemi döneminde 3 milyon euroya düşüren 34 yaşındaki file bekçisi, önemli bir indirim daha yaptı.

    Muslera nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor #1

    MAAŞINI 2.2 MİLYON EUROYA DÜŞÜRDÜ

    Ücretini 2.2 milyon euroya düşüren başarılı eldiven, devre arasında Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

    Böylece Muslera,  ligin ikinci yarısında kontratını yenileyerek sahalara geri dönmüş olacak.

    14 KUPA KAZANDI

    Galatasaray formasıyla 285 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 103 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

    Lazio'dan transfer edilen ve 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, bu süreçte tam 14 kupa kazandı.

    Muslera nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir