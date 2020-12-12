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Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor

Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor

3 milyon 575 bin euroluk maaşını koronavirüs nedeniyle 3 milyon euroya indiren Muslera, bir fedakarlık daha yaptı. Uruguaylı kaleci, 2.2 milyon euro euro karşılığında 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.