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- Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor
Muslera'nın sözleşmesi 2 yıl uzatılıyor
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 11:13
- Güncelleme : 12.12.2020 - 11:30
2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve oynadığı futbolla adını efsaneler arasına yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya devam edecek.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kalecinin, yeni kontrat konusunda yönetimle anlaştığı öğrenildi.
3 milyon 575 bin euroluk maaşını pandemi döneminde 3 milyon euroya düşüren 34 yaşındaki file bekçisi, önemli bir indirim daha yaptı.
MAAŞINI 2.2 MİLYON EUROYA DÜŞÜRDÜ
Ücretini 2.2 milyon euroya düşüren başarılı eldiven, devre arasında Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Böylece Muslera, ligin ikinci yarısında kontratını yenileyerek sahalara geri dönmüş olacak.
14 KUPA KAZANDI
Galatasaray formasıyla 285 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 103 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Lazio'dan transfer edilen ve 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, bu süreçte tam 14 kupa kazandı.