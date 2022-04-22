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    Muslera'ya Necaxa talip oldu

    Muslera'ya Necaxa talip oldu

    Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Fernando Muslera'yı Meksika'nın köklü ekibi Necaxa'nın istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 11:21
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    Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, uzun süren sakatlığının ardından Inaki Pena'dan formayı kaptı.

    Her geçen gün yükselen performansıyla alkış alan Uruguaylı kaleciye Meksika Ligi ekiplerinden Necaxa talip oldu.

    A Spor'un Meksika basınına dayandırdığı habere göre; yeni bir yapılandırmaya giren Necaxa'nın yıldız kaleciyi istediği öğrenildi.

    Muslera ya Necaxa talip oldu #1

    Muslera, Türkiye'de kalmak istiyor

    Meksika gazeteleri 35 yaşındaki file bekçisinin bu teklifi kabul edeceğini öngörse de edinilen bilgilere göre İstanbul'da mutlu olan Muslera'nın bir yere gitmeye niyeti yok.

    Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Uruguaylı kalecinin futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediği belirtildi.

    Bu sezon 31 maçta 37 gol yiyen Muslera, 11 maçta kalesini gole kapattı.

    Muslera ya Necaxa talip oldu #2


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