Muslera'ya Necaxa talip oldu

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Fernando Muslera'yı Meksika'nın köklü ekibi Necaxa'nın istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, uzun süren sakatlığının ardından Inaki Pena'dan formayı kaptı.

Her geçen gün yükselen performansıyla alkış alan Uruguaylı kaleciye Meksika Ligi ekiplerinden Necaxa talip oldu.

A Spor'un Meksika basınına dayandırdığı habere göre; yeni bir yapılandırmaya giren Necaxa'nın yıldız kaleciyi istediği öğrenildi.

Muslera, Türkiye'de kalmak istiyor

Meksika gazeteleri 35 yaşındaki file bekçisinin bu teklifi kabul edeceğini öngörse de edinilen bilgilere göre İstanbul'da mutlu olan Muslera'nın bir yere gitmeye niyeti yok.

Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Uruguaylı kalecinin futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediği belirtildi.

Bu sezon 31 maçta 37 gol yiyen Muslera, 11 maçta kalesini gole kapattı.