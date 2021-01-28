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    Mustafa Akbaş, Gençlerbirliği'nde

    Gençlerbirliği, defans oyuncusu Mustafa Akbaş ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 17:19
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    Mustafa Akbaş, Gençlerbirliği'nde

    Süper Lig'de 18. sırada yer alan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Ankara ekibi, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı transfer etti.

    SEZON SONUNA KADAR

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor altyapısında yetişen, Süper Lig'de Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

    Geçen sezon 17 maça çıkan Mustafa Akbaş, bu sezon şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi.

    Mustafa Akbaş, Gençlerbirliği nde #1

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