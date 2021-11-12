Euro
11.3837
0.29%
Dolar
9.9334
0.3%
Altın
593.47
0.04%
Borsa
1.636
0.7%
Bitcoin
643.243
-1.79%
BTXN Coin
22.00
-4.34%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Mustafa Denizli'nin hedefi Aytaç Kara

    Uzun yıllar sonra süper Lig'e çıkan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'da hedef Galatasaray'da kaybolan Aytaç Kara.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Denizli'nin hedefi Aytaç Kara

    Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Altay, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, kendi bünyesinden yetişen ve sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

    Dönemin başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Terim'in onayıyla transfer edilen Aytaç, Aslan'ın 21 kişilik kadrosuna giremezken ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

    Mustafa Denizli nin hedefi Aytaç Kara #1

    MUSTAFA DENİZLİ ÇOK İSTİYOR

    Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.

    Mustafa Denizli nin hedefi Aytaç Kara #2

    ADANA DEMİR VE MALATYA DA TAKİPTE

    Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu. Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir