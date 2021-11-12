Mustafa Denizli'nin hedefi Aytaç Kara

Uzun yıllar sonra süper Lig'e çıkan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'da hedef Galatasaray'da kaybolan Aytaç Kara.

Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Altay, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, kendi bünyesinden yetişen ve sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Dönemin başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Terim'in onayıyla transfer edilen Aytaç, Aslan'ın 21 kişilik kadrosuna giremezken ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

MUSTAFA DENİZLİ ÇOK İSTİYOR

Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.

ADANA DEMİR VE MALATYA DA TAKİPTE

Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu. Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.