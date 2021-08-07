Mustafa Pektemek, Süper Lig'de kaldı

Süper Lig ekibi Kayserispor, deneyimli golcü Mustafa Pektemek ile anlaştığını resmi hesabı üzerinden duyurdu.

Süper Lig'de Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş , Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Alanyaspor formaları da giyen 32 yaşındaki golcü Mustafa Pektemek, Kayserispor'a transfer oldu.

35 MAÇTA 7 GOL

Geçen sezon Alanyaspor'da 35 lig maçında 7 gol atan Mustafa Pektemek, toplamda ise Süper Lig'de 65 gole imza atmıştı.

Kayserispor transferi sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile duyurdu.