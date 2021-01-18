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- Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor'da
Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor'da
Erhan Altın ile yollarını ayıran Kocaelispor'da yönetim, takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 11:26
- Güncelleme : 18.01.2021 - 12:03
2. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör değişikliğine gitti.
İMZA 2.5 YILLIK
1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.
İmzanın 2.5 yıllık olduğu duyuruldu.