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    Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor'da

    Erhan Altın ile yollarını ayıran Kocaelispor'da yönetim, takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:03
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    Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor'da

    2. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör değişikliğine gitti.

    İMZA 2.5 YILLIK

    1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

    İmzanın 2.5 yıllık olduğu duyuruldu.

    Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor da #1

     

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