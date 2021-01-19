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Nabil Dirar, Erzurumspor ile anlaştı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Süper Lig ekibi Erzurumspor ile el sıkıştı. Faslı futbolcu, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 15:51
- Güncelleme : 19.01.2021 - 16:13
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği için bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Faslı sağ bek, Süper Lig ekibi Erzurumspor ile anlaştı.
GÖZLER KULÜPLERDE
34 yaşındaki futbolcu, eğer kulüpler el sıkışırsa ligin 2. yarısında Erzurum ekibinde forma giyecek.
Fenerbahçe'de 89 maça çıkan Dirar, 8 gol atıp, 12 asiste imza attı.