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    Nabil Dirar, Erzurumspor ile anlaştı

    Nabil Dirar, Erzurumspor ile anlaştı

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Süper Lig ekibi Erzurumspor ile el sıkıştı. Faslı futbolcu, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 16:13
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    Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği için bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

    TRT Spor'un haberine göre; Faslı sağ bek, Süper Lig ekibi Erzurumspor ile anlaştı.

    GÖZLER KULÜPLERDE

    34 yaşındaki futbolcu, eğer kulüpler el sıkışırsa ligin 2. yarısında Erzurum ekibinde forma giyecek.

    Fenerbahçe'de 89 maça çıkan Dirar, 8 gol atıp, 12 asiste imza attı.

    Nabil Dirar, Erzurumspor ile anlaştı #1

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