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    Nabil Dirar, Kasımpaşa'yla anlaştı

    Nabil Dirar, Kasımpaşa'yla anlaştı

    Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği 35 yaşındaki Nabil Dirar, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 15:39
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    Fenerbahçe'de kısa bir süre öncesi Diego Perotti, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Zanka ile yollar ayrılmıştı.

    Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nabil Dirar da kendine kulüp buldu.

    KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI

    Nabil Dirar, Kasımpaşa kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

    beIN SPORTS'un haberine göre; Sağlık kontrolünden de geçen Dirar'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

    35 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.

    Nabil Dirar, Kasımpaşa yla anlaştı #1

    Nabil Dirar, Kasımpaşa yla anlaştı #2

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