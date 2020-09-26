Nabil Dirar'a Anderlecht talip oldu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar'a Belçika'nın köklü takımlarından Anderlecht talip oldu.

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği performansla sözleşmeyi kapan ancak ardından performansı düşen Nabil Dirar, yeni sezon planlarında yer almıyor.

ANDERLECHT TALİP OLDU

Takımdan gitmeye pek sıcak bakmayan Faslı futbolcuya bu kez de Belçika Ligi takımlarından Anderlecht talip oldu.

Sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında da oynayabilen futbolcu için devreye giren Anderlecht'in Dirar'ı bedelsiz şekilde transfer etmeyi istediği öğrenildi.

Tecrübeli ismin maaş yükünden kurtulmak isteyen ve yabancı kontenjanında da yer açmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin bonservis konusunda sıkıntı çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

34 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Belçika'da başladığı ve uzun yıllar bu ülkede forma giydiği için transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Geçen sezon 28 maçta forma giyen Dirar attığı 2 gol dışında takımına destek veremeyerek yeterli katkıyı sağlayamamıştı.