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    Nabil Dirar'a Anderlecht talip oldu

    Nabil Dirar'a Anderlecht talip oldu

    Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar'a Belçika'nın köklü takımlarından Anderlecht talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 09:25
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    Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği performansla sözleşmeyi kapan ancak ardından performansı düşen Nabil Dirar, yeni sezon planlarında yer almıyor.

    ANDERLECHT TALİP OLDU

    Takımdan gitmeye pek sıcak bakmayan Faslı futbolcuya bu kez de Belçika Ligi takımlarından Anderlecht talip oldu.

    Nabil Dirar a Anderlecht talip oldu #1

    Sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında da oynayabilen futbolcu için devreye giren Anderlecht'in Dirar'ı bedelsiz şekilde transfer etmeyi istediği öğrenildi.

    Tecrübeli ismin maaş yükünden kurtulmak isteyen ve yabancı kontenjanında da yer açmak isteyen sarı-lacivertli yönetimin bonservis konusunda sıkıntı çıkarmayacağı da gelen haberler arasında.

    Nabil Dirar a Anderlecht talip oldu #2

    TRANSFERE SICAK BAKIYOR

    34 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Belçika'da başladığı ve uzun yıllar bu ülkede forma giydiği için transfere sıcak baktığı kaydedildi.

    Geçen sezon 28 maçta forma giyen Dirar attığı 2 gol dışında takımına destek veremeyerek yeterli katkıyı sağlayamamıştı.

    Nabil Dirar a Anderlecht talip oldu #3

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