Nacer Chadli, Başakşehir'den ayrıldı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna deplasmanda alınan 2-0'lık Alanyaspor'la mağlubiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibi, tecrübeli oyuncu Nacer Chadli'nin kulübe veda ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
Geçen sene kiralanmıştı
Geçen sene Westerlo'ya kiralanan Nacer Chadli, Belçika ekibinde 29 maçta 6 gol 2 asistlik performans göstermişti.