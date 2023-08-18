Nacer Chadli, Başakşehir'den ayrıldı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna deplasmanda alınan 2-0'lık Alanyaspor'la mağlubiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibi, tecrübeli oyuncu Nacer Chadli'nin kulübe veda ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.