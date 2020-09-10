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Nacer Chadli resmen Başakşehir'de
Başakşehir, Monaco'nun Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 13:04
Son şampiyon Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...
Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın ardından Monaco'nun sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi de kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME 1+1 YILLIK
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan İstanbul ekibi, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Tottenham, West Bromwich, Anderlecht ve Monaco gibi önemli kulüplerde top koşturdu.