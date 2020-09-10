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    Nacer Chadli resmen Başakşehir'de

    Nacer Chadli resmen Başakşehir'de

    Başakşehir, Monaco'nun Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 13:04
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    Son şampiyon Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...

    Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın ardından Monaco'nun sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi de kadrosuna kattı.

    SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

    Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan İstanbul ekibi, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Tottenham, West Bromwich, Anderlecht ve Monaco gibi önemli kulüplerde top koşturdu.

    Nacer Chadli resmen Başakşehir de #1

    Nacer Chadli resmen Başakşehir de #2

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