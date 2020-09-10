Nacer Chadli resmen Başakşehir'de

Başakşehir, Monaco'nun Belçikalı futbolcusu Nacer Chadli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son şampiyon Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...

Turuncu-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın ardından Monaco'nun sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi de kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan İstanbul ekibi, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Tottenham, West Bromwich, Anderlecht ve Monaco gibi önemli kulüplerde top koşturdu.