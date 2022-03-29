Nacho Monreal: Mesut Özil, herkesle sorun yaşadı

Arsenal'in yıldızı Nacho Monreal, Topçular'ın son yıllardaki sorunları hakkında konuştu. İspanyol savunmacı, Mesut Özil ile Arsene Wenger arasındaki ilişkinin kötü bir şekilde sona erdiğini söyledi

Arsenal'in eski defans oyuncusu Nacho Monreal'a göre Mesut Özil'in Londra kulübünde herkesle sorunları vardı. FourFourTwo'ya konuşan Monreal, Mesut için şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler. Bir birey olarak insanlarla arası iyiydi. Ama sakatlıkları yüzünden bir sürü maç kaçırdı."





KADRO DIŞI BIRAKILDI

Mesut Özil, Arsenal formasıyla 7,5 yıllık kariyerinde 44 gol ve 77 asist üretti.

Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımı yapan Mesut, sarı-lacivertli takımla 37 resmi müsabakada 9 gol atıp 3 de asist yaptı.