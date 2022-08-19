Naci Ünüvar için Ajax'tan Trabzonspor'a şartlı onay

Trabzonspor'dan genç savunmacı Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katan Hollanda ekibi Ajax, bordo-mavili takımın istediği Naci Ünüvar'ın transferi için oynama şartı koştu.

Trabzonspor'dan genç stoper Ahmetcan Kaplan'ı transfer eden Hollanda devi Ajax, Karadeniz ekibinin istediği Naci Ünüvar için bazı şartlarda bulundu.





Ajax, oynatma garantisi istedi

Hollanda kulübü, 19 yaşındaki yıldız adayı için oynama garantisi, kiralama bedeli ve yıllık ücretinin tamamının ödenmesini talep etti. Sol kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen Naci’nin yılda 1 milyon euro aldığı öğrenildi.

Trabzonspor bu istekleri karşılamayı onaylarsa, genç futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Ajax’ın taleplerini değerlendirmeye alan Karadeniz ekibinin bu hafta içinde Hollanda ekibine cevap vermesi bekleniyor.

Ajax, altyapısında yıllardır forma giyiyor

Ajax altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon A takım formasını 2 kez giyerken 1 asist yaptı. U21 takımıyla ise 33 mücadeleye çıkan Naci, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Ajax ile 2026 sezonunun sonuna kadar mukavelesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon euro.



