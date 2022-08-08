Nadiem Amiri, Beşiktaş için kulübüyle pazarlığa girdi

Bayer Leverkusen'in kiralamaya yanaşmadığı Alman orta saha, pazarlıklara dahil olarak Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından gözler orta saha için yapılacak transfere çevrildi.

Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri için teklifini yaptı. Futbolcu da Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüne rest çekti.

Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.

Leverkusen kiralamak istemiyor

Ancak Bundesliga temsilcisinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar, Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında.

Kulübüne rest çekti

25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu ve kulübüne bir anlamda rest çekti. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Amiri, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Afgan asıllı Alman futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Amiri ile görüşüyoruz"

Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız." ifadelerini kullanmıştı.