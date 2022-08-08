Petrol
93.93
-1.04%
Euro
18.328
0.48%
Dolar
17.9595
0.26%
Altın
1.029
0.62%
Borsa
2777
0.00%
Bitcoin
434.353
4.67%
BTXN Coin
7.68
-5.06%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    Nadiem Amiri, Beşiktaş için kulübüyle pazarlığa girdi

    Nadiem Amiri, Beşiktaş için kulübüyle pazarlığa girdi

    Bayer Leverkusen'in kiralamaya yanaşmadığı Alman orta saha, pazarlıklara dahil olarak Beşiktaş'a gitmek istediğini bildirdi
    • 08.08.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 15:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından gözler orta saha için yapılacak transfere çevrildi.

    Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri için teklifini yaptı. Futbolcu da Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüne rest çekti.

    Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.

    Nadiem Amiri, Beşiktaş için kulübüyle pazarlığa girdi #1

    Leverkusen kiralamak istemiyor

    Ancak Bundesliga temsilcisinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar, Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında.

    Nadiem Amiri, Beşiktaş için kulübüyle pazarlığa girdi #2

    Kulübüne rest çekti

    25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu ve kulübüne bir anlamda rest çekti. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Amiri, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Afgan asıllı Alman futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Nadiem Amiri, Beşiktaş için kulübüyle pazarlığa girdi #3

    "Amiri ile görüşüyoruz"

    Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız." ifadelerini kullanmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Giresun'da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan
    Yaşam

    Giresun'da şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan

    TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...
    Medya

    TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Görüş Bildir