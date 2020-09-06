Nagelsmann: Sörloth bize katkı sağlar

Bundesliga takımlarından Leipzig'in teknik direktörlüğünü yapan Julian Nagelsmann, Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth ile ilgili Bild'den gelen soruya cevap verdi.

Nagelsmann, "Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezon çok fazla gol attı. Bu istatistiklerini Bundesliga'da da tekrarlayabilirse bu muhteşem olur!" ifadelerini kullandı.

Nagelsmann, kulübün finansal açıdan zor günler yaşadığını da belirterek, "Sörloth dışında diğer adaylara da bakıyoruz. Ancak, sonuçta listemizde 50 oyuncu falan yok. Bu koşullar altında Sörloth'un diğer adaylara göre biraz daha pahalı olmasının nedeni de bu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

LEIPZIG, 20 MİLYONU ÇOK BULUYOR

Bild'de yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'un belirlediği 20 milyon euroluk bonservis bedelini çok fazla buldu.

Leipzig'in Sörloth'u gündemine alırken daha düşük bir bedeli beklediği ancak bu fiyatın imkanlarının çok ötesinde olduğu bilgisi verildi.

AĞAOĞLU: "BU TEKLİFLERE EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili sözleri şu şakilde: "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız."