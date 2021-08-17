Beşiktaş'la uzun süre görüştükten sonra Belçika takımlarından Antwerp'e transfer olan Radja Nainggolan, "Parayı seçsem Türkiye'de olurdum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın uzun süre transfer görüşmeleri yaptığı ancak sonunda ülkesinde Antwerp'e imza atma kararı alan Radja Nainggolan, basın toplantısında kararının nedenini anlattı.

Önceliğinin para olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Parayı seçseydim şu anda Türkiye'de olurdum. Belçika'da hiç oynamadım ve burada da isim yapmak istiyorum. Antwerp beni kadrosuna katmak için gerçekten çok uğraştı." ifadelerini kullandı.

“BELÇİKA’DA GÜZEL İŞLER ÇIKARMA HEDEFİNDEYİM”

Baskı hissetmeyeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Ben stres yapan biri değilim, çok önemli maçlara çıktım. Antwerp son yıllarda çok gelişti. Kulüp çok istekli ve ben de katkı sağlamak istiyorum, Belçika'da güzel işler çıkarma hedefindeyim." dedi.

3 MİLYON EURO + BONUS TALEP ETMİŞTİ

Nainggolan'un menajeri, Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde 2 yıllığına 3 milyon euro + bonusların olduğu bir ücret talep etmişti.

2010 yılında Piacenza'dan Cagliari'ye transfer olarak ilk büyük sıçrayışını gerçekleştiren Nainggolan, en son geçen sezon da Cagliari formasını giymiş ve 29 maçta 1 gol kaydetmişti.