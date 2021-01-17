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Nantes, Cyle Larin için teklif yaptı
Fransa'nın Nantes Kulübü, bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cyle Larin için 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 09:40
- Güncelleme : 17.01.2021 - 10:22
Bu sezon çıktığı 20 maçta 14 gol atıp 2 de asist yapan Cyle Larin, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girmeyi başardı.
Son yıllarda Süper Lig'i yakından takip eden Fransız kulüpleri, bu kez Kanadalı golcünün peşine düştü.
Ligue 1 ekibi Dijon'un ardından Nantes'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve 25 yaşındaki forvet için 3 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ REDDETTİ
Fransızların bu teklifini Beşiktaş yönetimine ileten Larin'in menajeri Tenorio, siyah-beyazlı kulüpten ret cevabı aldı.
Larin'in bonservisi için 7-10 milyon euro aralığında bir bedel belirleyen Beşiktaş, golcü futbolcunun 2022 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini de 3 yıl daha uzatmayı planlıyor.