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    Nantes, Cyle Larin için teklif yaptı

    Nantes, Cyle Larin için teklif yaptı

    Fransa'nın Nantes Kulübü, bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cyle Larin için 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 10:22
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    Bu sezon çıktığı 20 maçta 14 gol atıp 2 de asist yapan Cyle Larin, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girmeyi başardı.

    Son yıllarda Süper Lig'i yakından takip eden Fransız kulüpleri, bu kez Kanadalı golcünün peşine düştü.

    Ligue 1 ekibi Dijon'un ardından Nantes'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve 25 yaşındaki forvet için 3 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

    Nantes, Cyle Larin için teklif yaptı #1

    BEŞİKTAŞ REDDETTİ

    Fransızların bu teklifini Beşiktaş yönetimine ileten Larin'in menajeri Tenorio, siyah-beyazlı kulüpten ret cevabı aldı.

    Larin'in bonservisi için 7-10 milyon euro aralığında bir bedel belirleyen Beşiktaş, golcü futbolcunun 2022 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini de 3 yıl daha uzatmayı planlıyor.

    Nantes, Cyle Larin için teklif yaptı #2

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