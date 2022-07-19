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    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti

    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti

    Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı kulübe yaptığı teklifi revize etti.
    • 19.07.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 09:25
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    Mostafa Mohamed’i Transfer etmek isteyen Nantes ile Galatasaray arasında devam eden pazarlıklar hız kazandı.

    Mısırlı golcüde ısrarcı olan Fransız ekibi kiralama formülü onay görmeyince sarı kırmızılılara yeni bir teklif sundu.

    Önerisini revize eden Nantes zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray’a 6 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılı kulüp ise 10 milyon euroluk talebini 8 milyon euroya düşürdü.

    Nantes’ın rakamı yükseltmesi halinde yönetimin bu transfere onay verip imzaları atması bekleniyor.

    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti #1

    Mohamed de gitmek istiyor

    Kamptaki performansı teknik heyet tarafından yeterli görülmeyen Mostafa Mohamed’in de Nantes’a gitmek istediği öğrenildi.

    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti #2

    Strasbourg Boey’e teklif yaptı

    Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey’e talip çıktı. Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray’a 1.2 milyon euro teklif etti.

    Sarı kırmızılılar ise 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Starsbourg ise teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti, görüşmeler sürüyor.

    Nantes, Mostafa Mohamed teklifini yükseltti #3


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