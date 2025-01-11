Nantes, Nathan Zeze için Fenerbahçe'den astronomik rakam istedi

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Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe, Nantes’ın genç stoperi Nathan Zeze için harekete geçti.

NANTES’IN TALEBİ: 20 MİLYON EURO

Ouest France’ın haberine göre, sarı-lacivertli ekip, Ligue 1’de forma giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze’yi transfer listesine aldı. Fransız ekibi Nantes, genç yetenek için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

ZEZE'NİN PROFİLİ

1.90 boyundaki sol ayaklı stoper, bu sezon Nantes formasıyla Ligue 1’de 13 maçta toplam 1135 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Zeze’nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor ve oyuncunun Nantes ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe yönetimi, savunmadaki eksikleri gidermek için Zeze transferini önceliklendirmiş durumda. Genç oyuncunun potansiyeli ve performansı göz önüne alındığında, bu transfer hem kısa hem de uzun vadede sarı-lacivertliler için önemli bir hamle olabilir.