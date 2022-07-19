Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı oyuncu ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray, bu ayın başında yaptığı açıklamayla 1,5 sezondur kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncu için Zamalek'e 4 milyon dolar ödedi

Mostafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

Nantes'a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı İZLE



Nantes'a gidiyor

Fransız ekibi Nantes, Galatasaray’ın ardından Mısırlı oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Anlaşmada yaklaşık 6 milyon euroluk isteğe bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kiralama bedeli 250 bin euro

Galatasaray 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi.

Mohamed, kısa süre içerisinde Fransa’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Gözyaşlarını tutamadı

Genç oyuncu transfer işlemleri için kamptan ayrıldı. Mısırlı Mohamed, kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

Mohamed çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.



