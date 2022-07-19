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    Nantes'a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı

    Nantes'a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı

    Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı oyuncu ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.
    • 19.07.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 16:40
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    Galatasaray, bu ayın başında yaptığı açıklamayla 1,5 sezondur kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını açıklamıştı.

    Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncu için Zamalek'e 4 milyon dolar ödedi

    Mostafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

    Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

    Nantes'a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı İZLE

    Nantes'a gidiyor

    Fransız ekibi Nantes, Galatasaray’ın ardından Mısırlı oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Anlaşmada yaklaşık 6 milyon euroluk isteğe bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

    Nantes a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı #1

    Kiralama bedeli 250 bin euro

    Galatasaray 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi.

    Mohamed, kısa süre içerisinde Fransa’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Nantes a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı #2

    Gözyaşlarını tutamadı

    Genç oyuncu transfer işlemleri için kamptan ayrıldı. Mısırlı Mohamed, kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

    Mohamed çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

    Nantes a transfer olan Mohamed gözyaşlarını tutamadı #3


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