Napoli, Allan Saint-Maximin'e talip oldu

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Süper Lig'de 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 24 takım arasına adınız yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takımın yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı.

KİRALIK TEKLİFİ GÖNDERİLDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.

Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Napoli ile Al Ahli'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için olası anlaşması halinde transfer için Fenerbahçe'nin kararının da belirleyici olması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

17 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

Maximin, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.