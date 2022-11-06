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    Napoli, Arda Güler'in peşinde

    Napoli, Arda Güler'in peşinde

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de takibinde. Genç futbolcuya Napoli'nin talip olduğu belirtildi.
    • 06.11.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 17:34
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    Gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç yıldız adayı Arda Güler, birçok takımın dikkatini çekiyor.

    17 yaşındaki oyuncu için İtalyan devi Napoli'nin Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.

    Napoli, Fenerbahçe'den 3. transferini yapmak istiyor

    Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas, Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli iki oyuncunun performansından menun durumda.

    Sarı-lacivertli takımın maçlarına scout ekiplerini gönderen İtalyan ekibi, bu kez gözünü Arda Güler'e çevirdi.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli'nin, genç futbolcuya Avrupa'nın büyük kulüplerinden de ilgi olduğunu gördüğü ve elini çabuk tutarak transferi erkenden bitirmek isteyebileceği kaydedildi.

    Napoli, Arda Güler in peşinde #1

    Napoli, Arda'yı devre arasında kadroya katma peşinde

    Ayrıca Napoli'nin, Arda Güler'i ocak ayında transfer etmesi durumunda genç futbolcuyu sezon sonuna kadar yine Fenerbahçe'ye bırakmasının da bir seçenek olduğu belirtildi.

    Napoli, Arda Güler in peşinde #2

    12 maçta forma giydi

    Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 12 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

    Napoli, Arda Güler in peşinde #3

    Ferdi Kadıoğlu, Napoli'nin gündeminde

    İtalyan temsilcisi Napoli'nin Fenerbahçe'nin bir diğer genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği biliniyor.

    Napoli, Arda Güler in peşinde #4


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