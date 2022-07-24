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    Napoli Başkanı De Laurentiis: Kim transferi kısa süre içinde bitecek

    Napoli Başkanı De Laurentiis: Kim transferi kısa süre içinde bitecek

    Napoli'ye transfer olması beklenen Kim Min Jae için kulüp başkanı De Laurentiis, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
    • 24.07.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 11:45
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    Geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya sarı-lacivertli renklere bağlanan Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerden yoğun ilgi görüyor.

    Güney Koreli stoper, sarı-lacivertlilere geldiği ilk sezonda unutulmaz bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal’ın teknik direktörlük dönemlerinde ilk 11’in vazgeçilmezi olmuştu.

    1.90'lık stoper sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon 39 müsabakada oynama şansı yakalamıştı.

    Napoli Başkanı De Laurentiis: Kim transferi kısa süre içinde bitecek #1

    Napoli transferi bitirmeye yakın

    İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-jae'nin transferini bitirmeye yaklaştı.

    Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 25 yaşındaki oyuncu için flaş bir açıklama yaptı.

    Napoli Başkanı De Laurentiis: Kim transferi kısa süre içinde bitecek #2

    "Transferi yakında bitirmeyi umuyoruz"

    Napoli Başkanı stoper oyuncusu için açıklamasında; "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim." sözlerini sarf etti.

    İddiaya göre Kim Min-jae, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi oyuncunun bonservisi için Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro ödeyecek ve transfer gerçekleşecek.

    Yıldız savunmacının sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde Roma'ya gitmesi ve ardından yeni takımına katılması bekleniyor.

    Napoli Başkanı De Laurentiis: Kim transferi kısa süre içinde bitecek #3


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