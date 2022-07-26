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    Napoli, Kepa'yı istiyor

    Napoli, Chelsea'nin 27 yaşındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı kadrosunda görmek istiyor.
    • 26.07.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:04
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    Napoli, Kepa'yı istiyor

    Kepa Arrizabalaga, 2018 yılında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye 80 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli ile Kepa, futbol tarihine geçmişti.

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Chelsea'nin ilk 11'de düşünmediği kalecisi Kepa'yı kadrosuna katmak istiyor.

    Geçen sezon forma şansı bulamadı

    Kim Min-jae transferini bitirmek üzere olan Napoli'nin, Kepa ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

    Geçtiğimiz sezon Chelsea'nin as kalecisi Édouard Mendy olurken Kepa, Premier Lig'de sadece 4 maçta forma şansı buldu.

    Napoli, Kepa yı istiyor #1


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