Napoli, Kim Min-Jae'nin yerini Natan ile doldurdu

AA & Ensonhaber
33 sene sonra İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli, Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin boşluğunu Natan ile doldurmaya çalışacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Natan ile sözleşme imzalandı.
5 yıllık sözleşme imzalandı
Bonservis bedeli ve sözleşme süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Napoli'nin 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Natan'ın 5 yıllık kontrata imza attığını paylaştı.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Flamengo'da başlayan Natan, 2022'nin ocak ayında Bragantino'ya gitmişti.