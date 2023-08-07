Napoli, Kim Min-Jae'nin yerini Natan ile doldurdu İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, Brezilya ekibi Bragantino'nun stoperi Natan'ı transfer etti.

AA & Ensonhaber

33 sene sonra İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli, Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin boşluğunu Natan ile doldurmaya çalışacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Natan ile sözleşme imzalandı.

5 yıllık sözleşme imzalandı

Bonservis bedeli ve sözleşme süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Napoli'nin 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Natan'ın 5 yıllık kontrata imza attığını paylaştı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Flamengo'da başlayan Natan, 2022'nin ocak ayında Bragantino'ya gitmişti.