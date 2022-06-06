Petrol
120.06
0.28%
Euro
17.8256
1.30%
Dolar
16.572
0.96%
Altın
987.17
1.02%
Borsa
2631
1.13%
Bitcoin
517.636
4.58%
BTXN Coin
11.89
-9.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Napoli, Kim Min Jae'yi istiyor

    Napoli, Kim Min Jae'yi istiyor

    İtalyan ekibi, Barcelona’nın Koulibaly için yaptığı 35 milyon Euro+Pjanic teklifini kabul etmeye hazırlanıyor. Napoli, yıldız futbolcunun yerini Kim’le doldurmak istiyor. Artık gözler, Min Jae'de.
    • 06.06.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe’nin transfer piyasasındaki gözde oyuncularının başından Kim Min-jae geliyor. Güney Koreli savunmacının adı birçok takımla anılıyordu.

    Ancak ilk ciddi adım Napoli’den gelecek. Barcelona, İtalyan ekibinin yıldızı Kalidou Koulibaly için 35 milyon euronun yanı sıra Miralem Pjanic’i teklif etti.

    Koulibaly’nin ayrılmak istemesi nedeniyle Napoli’nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Mavi-beyazlılar, Senegalli stoperin yerini doldurmak için de Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

    Sarı-lacivertliler, Kim için serbest kalma bedeli olan 23 milyon euronun altındaki hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini menajerine iletmişti.

    Napoli, Kim Min Jae yi istiyor #1

    Napoli 23 milyon euroyu ödemeye hazır

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, bu bedeli ödemeye hazır. Bu durumda, oyuncuyu en az 1 sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe’nin yapabileceği bir şey kalmayacak.

    Napoli, Kim Min Jae yi istiyor #2

    Gözler Kim'e çevrilecek

    Tüm gözler, Kim Min-jae’nin vereceği karara çevrilecek. Eğer 25 yaşındaki stoper Napoli ile anlaşırsa sarı-lacivertliler, 3 milyon euroya kadrosuna kattığı Kim’i sadece 1 sezon sonra tam 20 milyon euro kârla göndermiş olacak. Bu arada İtalyan basınında yer alan iddialarda, Napoli’nin Attila Szalai ile ilgilendiği de öne sürüldü.

    Napoli, Kim Min Jae yi istiyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı
    3. Sayfa

    Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

    Türkiye - Faroe Adaları maçında tribünlerden dostluk görüntüleri
    Milli Takımlar

    Türkiye - Faroe Adaları maçında tribünlerden dostluk görüntüleri

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir