Napoli, Miralem Pjanic'i istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Miralem Pjanic ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ve gelecek sezonki adresi belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic için İspanyol basınından bir haber gündeme geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, orta sahada forma giyen Fabian Ruiz'in belirsiz durumundan dolayı Miralem Pjanic için teklif yapmaya hazırlanıyor.

İlk hedef kiralama

İtalyan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ilk etaptaki planının kiralama olduğu aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Pjanic, 4 kez asist yaptı. Pjanic, bu sezon Süper Lig’de ise 20 maça çıktı 17 maç kaçırdı.

Taraftarın tepkisini toplamıştı

Pjanic ilk geldiği haftalarda, oynadığı futbolla göz doldurmuştu. Ancak Bosnalı oyuncunun form grafiği sonraki haftalarda bir hayli düştü.

Bosnalı yıldızın, Göztepe maçının kadrosuna hastalık sebebiyle alınmasının ardından bir gün sonraki Juventus karşılaşmasında tribünde olması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.