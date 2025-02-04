Napoli, Saint Maximin yerine Okafor'u aldı

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Ara transfer döneminin son saatlerinde Avrupa kulüpleri transfer çalışmalarını hızlandırdı. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Milan'ın İsviçreli yıldızı Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Napoli, Okafor için Milan'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 23 milyon euro olarak belirlendi.

DE LAURENTIIS'TEN HOŞ GELDİN MESAJI

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, kendi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Okafor'un transferini onayladı ve oyuncuya "Hoş geldin" mesajı verdi.

SAINT-MAXIMIN PLANI SONUÇSUZ KALDI

Napoli, transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin için de girişimlerde bulunmuştu. Ancak, bu transfer gerçekleşmeyince İtalyan ekibi, alternatif olarak Noah Okafor'u kadrosuna kattı.