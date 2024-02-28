Napoli, Sebastian Szymanski'yi istiyor Geçen sezonlarda Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Kim Min Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin şimdi de Sebastian Szymanski'yi istediği ileri sürüldü.

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Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, sezonun geri kalanın Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk için mücadele edecek.

İki kulvarda da başarı hedefleyen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımda, son dönemde gösterdiği performansla formdan düşen Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Elif Elmas ve Kim Min Jae'nin ardından bu kez de Fenerbahçeli Szymanski'yi gündemine aldı.

Szymanski alternatifler arasında

Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli, Sebastian Szymanski'nin peşinde.

Haberde, Serie A takımının, sezon sonunda Victor Osimhen'i satacağı ve bu futbolcunun yerine uygun bir alternatif aradığı ifade edildi.

Takip edilen isimler arasında, her ne kadar Osimhen gibi santrafor olmasa da Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin de bulunduğu iddia edildi.

Haber detayında, Polonyalı futbolcunun aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabildiği hatırlatılarak "Kim bilir belki o da Kim'le aynı yolu izleyebilir." yorumu yapıldı.

Fenerbahçe'ye 35.7 milyon euro bonservis ödediler

Öte yandan 2019 yılında Eljif Elmas'ı 17.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan İtalyan ekibi, 2022'de ise Kim Min Jae için 18 milyon euro ödemişti.

Bu sezon ligde bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Napoli, 25 maç sonunda topladığı 37 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 41 maça çıktı

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in Real Madrid'e gidişi sonrasında yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı 24 yaşındaki isim, sezon genelinde gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

20 milyon euro piyasa değerine sahip olan ofansif orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımın formasını 41 kez giydi. Szymanski, bu maçlarda 12 gol ve 14 asistle mücadele etti.