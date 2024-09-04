Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı İtalya Serie A ekibi Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in sözleşmesi uzatıldı.

Haber Merkezi

Napoli, Victor Osimhen ile 2027 yılına dek sözleşme uzattığını ve Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e dek Galatasaray'a katıldığını duyurdu.

NAPOLI'DEKİ İSTATİSTİKLERİ

2020-2021 sezonunda Lille'den Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, İtalya Serie A'da çıktığı 108 maçta 65 gol kaydetti.

Nijeryalı yıldız, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.

NAPOLİ'DEN AÇIKLAMA

Napoli tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: