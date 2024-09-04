Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı

Napoli, Victor Osimhen ile 2027 yılına dek sözleşme uzattığını ve Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e dek Galatasaray'a katıldığını duyurdu.
NAPOLI'DEKİ İSTATİSTİKLERİ
2020-2021 sezonunda Lille'den Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, İtalya Serie A'da çıktığı 108 maçta 65 gol kaydetti.
Nijeryalı yıldız, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.
NAPOLİ'DEN AÇIKLAMA
Napoli tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SSC Napoli, futbolcu Victor Osimhen'in sportif hizmetlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçici olarak Galatasaray'a devrettiğini duyurdu.
Kulüp aynı zamanda üyenin lehine sözleşmenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar yenilenmesi yönünde bir opsiyon konusunda da anlaşmaya vardı.
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