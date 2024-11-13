Napoli'den açıklama: Galatasaray'ın Osimhen'i alacak parası yok

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Napoli sonrasında yolu İstanbul'a düşen Victor Osimhen, Galatasaray'daki golleri ile yeniden Avrupa piyasasının radarındaki isim oldu.

Nijeryalı oyuncu için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun geleceği ile ilgili net ifadeler kullanan Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı. Galatasaray'ın bu rakamı şu an için ödeyecek bütçesi yok. 75 milyon euro bedel… Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar." dedi.

"FESHEDİLEBİLİR!"

Manna, "Napoli, böyle bir durumda Galatasaray'a ocak ayında sadece kiralama sözleşmesini feshetmek için bir rakam ödemek zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN KİMDİR? KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Victor James Osimhen, 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos kentinde doğmuştur. Santrafor mevkiinde oynayan Osimhen, dünya çapında tanınan bir futbolcu.

KARİYER BAŞLANGICI

Osimhen, kariyerine Nijerya'daki Ultimate Strikers Academy'de başladı. Dikkat çeken performansıyla 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Nijerya ile turnuvayı kazandı.

Ardından, 2016 yılında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile bir ön sözleşme imzaladı ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine Almanya'da başladı.

AVRUPA KARİYERİ

Wolfsburg (2017): İlk profesyonel maçına çıktı ancak sakatlık sorunları yaşadı.

Charleroi (2018-2019): Wolfsburg'dan kiralık olarak Belçika'nın Charleroi takımına geçti ve burada 36 maçta 20 gol atarak dikkatleri çekti.

Lille (2019-2020): Fransa'nın Lille takımına transfer oldu ve bir sezonda 38 maçta 18 gol attı, 6 asist yaptı.

Napoli (2020-2024): 2020 yılında Napoli'ye 77.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Burada 2021-22 sezonunda Serie A'nın En İyi Genç Oyuncusu seçildi. 2022-23 sezonunda ise Serie A'da 26 gol atarak ligin gol kralı oldu ve Napoli'nin 33 yıl sonraki ilk şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Ayrıca, o sezon Afrika'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Galatasaray (2024): Osimhen, 2024 yılının Eylül ayında SSC Napoli'den Galatasaray'a bir yıllık kiralık olarak transfer edildi.

Bu transferde Galatasaray, Osimhen'in maaşını ödemeyi kabul etti, ancak kiralama için herhangi bir ücret ödemedi.

Maaşı 2024-2025 sezonu için net 6 milyon euro olarak belirlendi.

Milli Takım: Nijerya milli takımında önemli bir yere sahip. İlk milli maçına Haziran 2017'de çıktı ve 2019 ile 2023'te Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldı. 2023'te final oynadılar.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

FIFA U-17 Dünya Kupası Altın Ayakkabı (2015)

Serie A En İyi Genç Oyuncu (2021-22)

Serie A Gol Kralı (2022-23)

Afrika'da Yılın Futbolcusu (2023)

2023 Ballon d'Or'da sekizinci sırada yer aldı.

Kişisel Hayat: Osimhen, altı kardeşin en küçüğü olarak büyümüştür. İdol olarak ise Didier Drogba'dan etkilenmiştir.