Napoli'den Altay Bayındır'a da teklif geldi

Kim Min Jae için İstanbul’a görüşmelere gelen Napoli'nin Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır’ın transfer durumu ile ilgili de bilgi aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae için Fransız ekiplerinden Rennes'e imza atması beklenirken Napoli araya girmiş ve oyuncuyla temas kurarak transferi sonlandırma aşamasına gelmişti. İtalyan devinin Fenerbahçe'den ilgilendiği bir oyuncu daha olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın da Napoli'nin listesine girdiği belirtildi.

Tutto Napoli’de yer alan haberlere göre; Napoli'nin Kim Min-Jae için yapılan görüşmelerde, başarılı kalecinin de durumunu sorduğu ancak ret cevabı aldığı aktarıldı.

Sözleşmesi uzatılacak

İtalyan yöneticilerle yapılan görüşmede, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıldığı bilgisi aktarıldı.

Genç file bekçisinin, 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzatılacağı ve yeni kontratından yıllık 2 milyon euro kazanacağına dikkat çekildi.