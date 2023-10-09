Napoli'den Fenerbahçe'nin 2 yıldızına yakın markaj! Resmi teklif gelecek Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye İtalyan ekibi Napoli'nin teklif yapacağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Bu sezonun dikkat çeken transferlerinden Fred, Kasımpaşa maçında da orta alanın dikkat çeken ismi oldu.

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'yi yerinde takip ettiği kaydedildi.

Napoli bir kez daha kapılarını çalacak

Napoli sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

İtalyan ekibinin iki futbolcu için Sarı-Lacivertlilere paket teklif sunacağı vurgulandı. Napoli scoutlarının dün akşam oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını statta takip ettiği de haber detayında yer aldı.

İkisi de taraftarın sevgilisi oldu

Bu sezon toplam 16 maça çıkan Sebastian Szymanski 8 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Ferdi Kadıoğlu ise tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.