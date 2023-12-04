Napoli'den Ferdi Kadıoğlu'na teklif! Fenerbahçe güldü geçti

Fenerbahçe'de performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takımımızdaki oyunuyla da alkış topluyor.
Hem sol bek hem de sağ bek pozisyonunda ana mevkisi gibi oynayabilen başarılı futbolcu için Napoli'nin devrede olduğu bir sır değil.
Napoli ilk denemesini yaptı
Daha önce Kim Min-Jae ve Elif Elmas gibi isimleri kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Ferdi Kadıoğlu için nabız yokluyor.
Napoli'nin tecrübeli oyuncu için 15 milyon euroluk bir ön teklif yaptığı ancak Ali Koç yönetiminin bu teklifi az bularak hemen reddettiği öğrenildi.
"25 milyon eurodan aşağıya olmaz"
Sarı-lacivertlilerin, takımın önemli bir ismi olan Ferdi'yi 25 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.
Bu sezon 19 maçta 1 gol 3 asistle takımına katkı veren milli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.
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