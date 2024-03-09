Napoli'den ilgi! Davinson Sanchez'in menajeri İstanbul'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in menajeri, İtalyan ekibi Napoli'nin ilgisi üzerine sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen ve yalnızca tek kulvarda ilerleyen Süper Lig lideri Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sezon başında 9.5 milyon euro karşılığında Premier Lig takımı Tottenham'dan kadroya katılan Davinson Sanchez'in menajeri, sarı-kırmızılılarla görüşme gerçekleştirecek.

Napoli'den Sanchez'e ilgi var

Sports Digitale'nin haberine göre; Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Villarreal, Galatasaray yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Haberde; Villarreal'in İstanbul'a gelme sebebi olarak Serie A ekibi Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi öne sürüldü.

Villarreal, Galatasaray yönetimi ile görüştükten sonra Napoli yetkilileri ile görüşmek için İtalya'ya gidecek.

Galatasaray formasını 27 kez giydi

Şu anda yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan 16 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kolombiyalı stoper, Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıktı.

Başarılı isim, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.