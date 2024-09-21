Napoli'den şaşırtan açıklama: Osimhen, Galatasaray'ı istemedi Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer sürecini Radio CRC'ye verdiği röportajda anlattı.

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Galatasaray, Avrupa transferinin bombasını 100 milyon euroluk Victor Osimhen'i transfer ederek patlatmıştı.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Giovanni Manna, sarı-kırmızılı kulüpen teklif aldıklarında ne kendilerinin ne de Osimhen'in transfere yeşil ışık yakmadığını fakat sonrasında oyuncunun ikna edildiğini açıkladı.

Giovanni Manna'nın Radio CRC'ye verdiği röportaj şu şekilde:

"VICTOR, NAPOLI'DE OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ"

Victor'un durumu bizi şartlandırdı. Kendisi artık Napoli için oynamak istemediğini ve ayrılmak istediğini ifade etti. Başlangıçta bu transferin gerçekleşmesi için gerekli koşullar yoktu. Ancak teknik ihtiyaçlarımızı ve teknik direktörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı özelliklere sahip bir forvet eksikliğimiz vardı. Bu nedenle Romelu'nun transferine hız verdik.

"GALATASARAY İSTEDİ AMA NE BİZ NE DE OSIMHEN İSTEMEDİ"

Türkiye'de Osimhen bir fırsattı, Avrupa'da piyasa kapalıydı. Yaz dönemi biter bitmez bizimle temasa geçtiler. Başlangıçta çok açık değildik çünkü piyasada benzer durumlar ortaya çıkmıştı ama ne biz ne de Victor kiralık istemedik.

"ONU SATMAK İSTERDİK AMA OLMADI"

Daha sonra oyuncuyla konuşarak bir çözüm bulmayı başardık ve bu herkes için tatmin edici oldu. Açıkçası onu satmak isterdik ama bu mümkün olmadı.