Napoli'nin Davinson Sanchez inadı sürüyor Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli, Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'i gündeminden düşürmüyor. İtalyan ekibi, savunma oyuncusu için yeniden girişimde bulundu.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine 4 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin dört puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gelecek yılın kadro planlaması şimdiden yapılıyor.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'in de geleceği belli oluyor.

Uzun süreli sakatlık yaşayan ve bu nedenle ilk 11'deki yerini kaptırarak son maçlarda yedek kulübesinde yer alan stoper oyuncusu için Napoli'nin yeniden devreye girdiği ileri sürüldü.

Napoli, kadroda görmek istiyor

İtalyan medyasından Calciomercato'da yer alan habere göre; Bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez'i geçen sezonun şampiyonu Napoli transfer etmek istiyor.

Bu sezon ligde beklenenden uzak bir performans sergileyen Napoli 34. haftanın sonunda 9. sırada yer aldı.

Devre arasında da istemişlerdi

Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen İtalyan devinin Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun ara transfer döneminde de Napoli'ye transfer olacağı iddia edilmişti.

30 maçta oynadı

Galatasaray'da bu sezon 30 maça çıkan başarılı oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.